Calendario Juventus 2018/19: quando gioca | Anticipi Posticipi | Orari | Partite

Partenza soft per Cristiano Ronaldo e company. Infatti il calendaio della Juventus per la serie A 2018/19 regala agli uomini di Allegri un avvio piuttosto semplice. Se si esclude la partita interna contro il Napoli i primi dieci incontri possono regalare ai bianconeri un avvio quasi da punteggio pieno. Dopo una seconda giornata insidiosa, che vede la Juve ospitare la Lazio, il primo vero scoglio per Cristiano Ronaldo e soci è alla settima giornata dove riceverà in casa il Napoli. Una sorta di riedizione della sfida scudetto dello scorso anno, decisa da Koulibaly proprio nel finale; anche se quei tre punti non servirono poi a regalare lo scudetto al Napoli di Sarri.



Più difficile la seconda parte di stagione. Infatti i bianconeri dalla dodicesima alla diciottesima giornata se la vedranno con Milan (12), Fiorentina (14), Inter (15), Torino (16) e Roma (17).



PRIMA GIORNATA19.08.2018 e 20.01.2019Atalanta-FrosinoneBologna-SpalEmpoli-CagliariLazio-NapoliMilan-GenoaParma-UdineseSampdoria-FiorentinaSassuolo-InterTorino-RomaSECONDA GIORNATA26.08.2018 e 27.01.2019Cagliari-SassuoloFiorentina-ChievoFrosinone-BolognaGenoa-EmpoliInter-TorinoNapoli-MilanRoma-AtalantaSpal-ParmaUdinese-SampdoriaTERZA GIORNATA02.09.2018 e 03.02.2019Atalanta-CagliariBologna-InterChievo-EmpoliFiorentina-UdineseLazio-FrosinoneMilan-RomaSampdoria-NapoliSassuolo-GenoaTorino-SpalQUARTA GIORNATA16.09.2018 10.02.2019Cagliari-MilanEmpoli-LazioFrosinone-SampdoriaGenoa-BolognaInter-ParmaNapoli-FiorentinaRoma-ChievoSpal-AtalantaUdinese-TorinoQUINTA GIORNATA23.09.2018 e 17.02.2019Bologna-RomaChievo-UdineseFiorentina-SpalLazio-GenoaMilan-AtalantaParma-CagliariSampdoria-InterSassuolo-EmpoliTorino-NapoliSESTA GIORNATA26.09.2018 e 24.02.2019Atalanta-TorinoCagliari-SampdoriaEmpoli-MilanGenoa-ChievoInter-FiorentinaNapoli-ParmaRoma-FrosinoneSPAL-SassuloUdinese-LazioSETTIMA GIORNATA30.09.2018 e 03.03.2019Bologna-UdineseChievo-TorinoFiorentina-AtalantaFrosinone-GenoaInter-CagliariParma-EmpoliRoma-LazioSampdoria-SpalSassuolo-MilanOTTAVA GIORNATA07.10.2018 e 10.03.2019Atalanta-SampdoriaCagliari-BolognaEmpoli-RomaGenoa-ParmaLazio-FiorentinaMilan-ChievoNapoli-SassuoloSpal-InterTorino-FrosinoneNONA GIORNATA21.10.2018 e 17.03.2019Bologna-TorinoChievo-AtalantaFiorentina-CagliariFrosinone-EmpoliInter-MilanParma-LazioRoma-SPALSampdoria-SassuoloUdinese-NapoliDECIMA GIORNATA28.10.2018 e 31.03.2019Atalanta-ParmaCagliari-ChievoVeronaGenoa-UdineseLazio-InterMilan-SampdoriaNapoli-RomaSassuolo-BolognaSPAL-FrosinoneTorino-FiorentinaUNDICESIMA GIORNATA04.11.2018 e 03.04.2019Bologna-AtalantaChievoVerona-SassuoloFiorentina-RomaInter-GenoaLazio-SPALNapoli-EmpoliParma-FrosinoneSampdoria-TorinoUdinese-MilanDODCIESIMA GIORNATA11.11.2018 e 07.04.2019Atalanta-InterChievoVerona-BolognaEmpoli-UdineseFrosinone-FiorentinaGenoa-NapoliRoma-SampdoriaSassuolo-LazioSPAL-CagliariTorino-ParmaTREDICESIMA GIORNATA25.11.2018 e 14.04.2019Bologna-FiorentinaCagliari-TorinoEmpoli-AtalantaGenoa-SampdoriaInter-FrosinoneLazio-MilanNapoli-ChievoVeronaParma-SassuoloUdinese-RomaQUATTORDICESIMA GIORNATA02.12.2018 e 20.04.2019Atalanta-NapoliChievoVerona-LazioFrosinone-CagliariMilan-ParmaRoma-InterSampdoria-BolognaSassuolo-UdineseSPAL-EmpoliTorino-GenoaQUINDICESIMA GIORNATA09.12.2018 e 28.04.2019Cagliari-RomaEmpoli-BolognaGenoa-SPALLazio-SampdoriaMilan-TorinoNapoli-FrosinoneParma-ChievoVeronaSassuolo-FiorentinaUdinese-AtalantaSEDICESIMA GIORNATA16.12.2018 e 05.05.2019Atalanta-LazioBologna-MilanCagliari-NapoliFiorentina-EmpoliFrosinone-SassuoloInter-UdineseRoma-GenoaSampdoria-ParmaSPAL-ChievoVeronaDICIASETTESIMO GIORNATA22.12.2018 e 12.05.2019ChievoVerona-InterEmpoli-SampdoriaGenoa-AtalantaLazio-CagliariMilan-FiorentinaNapoli-SPALParma-BolognaSassuolo-TorinoUdinese-FrosinoneDICIOTTESIMA GIORNATA26.12.2018 e 19.05.2019Bologna-LazioCagliari-GenoaFiorentina-ParmaFrosinone-MilanInter-NapoliRoma-SassuoloSampdoria-ChievoVeronaSPAL-UdineseTorino-EmpoliDICIANNOVESIMA GIORNATA29.12.2018 e 26.05.2019ChievoVerona-FrosinoneEmpoli-InterGenoa-FiorentinaLazio-TorinoMilan-SPALNapoli-BolognaParma-RomaSassuolo-AtalantaUdinese-Cagliari

