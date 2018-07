Roma il Calendario Serie A 2018/19: tutte le partite, giornata dopo giornata

Il Calendario della Roma 2018/19 è complicato. Un inizio non semplice attende la Roma in questa stagione 2018-19. Infatti le prime giornate del calendario di Serie A prevedono una partenza ostica a Torino contro i granata, e una seconda partita interna contro l'Atalanta che la scorsa stagione strappò i tre punti alla squadra di Di Francesco all'Olimpico.



Ovviamente attesa per il derby della settima giornata, così come i tifosi giallorossi avranno segnato altre due date sul calendario. La prima è la sfida contro l'Inter degli ex Nainggolan e Spalletti alla quattordicesima, la seconda lo scontro con i rivali della Juventus alla quindicesima. E, come già accaduto negli ultimi due anni, la Roma si recherà allo Stadium a pochi giorni da Natale, alla quindicesima giornata, un giorno prima della vigilia di Natale, anticipi e posticipi permettendoPRIMA GIORNATA19.08.2018 e 20.01.2019Atalanta-FrosinoneBologna-SpalChievo-JuventusEmpoli-CagliariLazio-NapoliMilan-GenoaParma-UdineseSampdoria-FiorentinaSassuolo-InterSECONDA GIORNATA26.08.2018 e 27.01.2019Cagliari-SassuoloFiorentina-ChievoFrosinone-BolognaGenoa-EmpoliInter-TorinoJuventus-LazioNapoli-MilanSpal-ParmaUdinese-SampdoriaTERZA GIORNATA02.09.2018 e 03.02.2019Atalanta-CagliariBologna-InterChievo-EmpoliFiorentina-UdineseLazio-FrosinoneParma-JuventusSampdoria-NapoliSassuolo-GenoaTorino-SpalQUARTA GIORNATA16.09.2018 10.02.2019Cagliari-MilanEmpoli-LazioFrosinone-SampdoriaGenoa-BolognaInter-ParmaJuventus-SassuoloNapoli-FiorentinaSpal-AtalantaUdinese-TorinoQUINTA GIORNATA23.09.2018 e 17.02.2019Chievo-UdineseFiorentina-SpalFrosinone-JuventusLazio-GenoaMilan-AtalantaParma-CagliariSampdoria-InterSassuolo-EmpoliTorino-NapoliSESTA GIORNATA26.09.2018 e 24.02.2019Atalanta-TorinoCagliari-SampdoriaEmpoli-MilanGenoa-ChievoInter-FiorentinaJuve-BolognaNapoli-ParmaSPAL-SassuloUdinese-LazioSETTIMA GIORNATA30.09.2018 e 03.03.2019Bologna-UdineseChievo-TorinoFiorentina-AtalantaFrosinone-GenoaInter-CagliariJuventus-NapoliParma-EmpoliSampdoria-SpalSassuolo-MilanOTTAVA GIORNATA07.10.2018 e 10.03.2019Atalanta-SampdoriaCagliari-BolognaGenoa-ParmaLazio-FiorentinaMilan-ChievoNapoli-SassuoloSpal-InterTorino-FrosinoneUdinese-JuventusNONA GIORNATA21.10.2018 e 17.03.2019Bologna-TorinoChievo-AtalantaFiorentina-CagliariFrosinone-EmpoliInter-MilanJuventus-GenoaParma-LazioSampdoria-SassuoloUdinese-NapoliDECIMA GIORNATA28.10.2018 e 31.03.2019Atalanta-ParmaCagliari-ChievoVeronaEmpoli-JuventusGenoa-UdineseLazio-InterMilan-SampdoriaSassuolo-BolognaSPAL-FrosinoneTorino-FiorentinaUNDICESIMA GIORNATA04.11.2018 e 03.04.2019Bologna-AtalantaChievoVerona-SassuoloInter-GenoaJuventus-CagliariLazio-SPALNapoli-EmpoliParma-FrosinoneSampdoria-TorinoUdinese-MilanDODCIESIMA GIORNATA11.11.2018 e 07.04.2019Atalanta-InterChievoVerona-BolognaEmpoli-UdineseFrosinone-FiorentinaGenoa-NapoliMilan-JuventusSassuolo-LazioSPAL-CagliariTorino-ParmaTREDICESIMA GIORNATA25.11.2018 e 14.04.2019Bologna-FiorentinaCagliari-TorinoEmpoli-AtalantaGenoa-SampdoriaInter-FrosinoneJuventus-SPALLazio-MilanNapoli-ChievoVeronaParma-SassuoloQUATTORDICESIMA GIORNATA02.12.2018 e 20.04.2019Atalanta-NapoliChievoVerona-LazioFiorentina-JuventusFrosinone-CagliariMilan-ParmaSampdoria-BolognaSassuolo-UdineseSPAL-EmpoliTorino-GenoaQUINDICESIMA GIORNATA09.12.2018 e 28.04.2019Empoli-BolognaGenoa-SPALJuventus-InterLazio-SampdoriaMilan-TorinoNapoli-FrosinoneParma-ChievoVeronaSassuolo-FiorentinaUdinese-AtalantaSEDICESIMA GIORNATA16.12.2018 e 05.05.2019Atalanta-LazioBologna-MilanCagliari-NapoliFiorentina-EmpoliFrosinone-SassuoloInter-UdineseSampdoria-ParmaSPAL-ChievoVeronaTorino-JuventusDICIASETTESIMO GIORNATA22.12.2018 e 12.05.2019ChievoVerona-InterEmpoli-SampdoriaGenoa-AtalantaLazio-CagliariMilan-FiorentinaNapoli-SPALParma-BolognaSassuolo-TorinoUdinese-FrosinoneDICIOTTESIMA GIORNATA26.12.2018 e 19.05.2019Atalanta-JuventusBologna-LazioCagliari-GenoaFiorentina-ParmaFrosinone-MilanInter-NapoliSampdoria-ChievoVeronaSPAL-UdineseTorino-EmpoliDICIANNOVESIMA GIORNATA29.12.2018 e 26.05.2019ChievoVerona-FrosinoneEmpoli-InterGenoa-FiorentinaJuventus-SampdoriaLazio-TorinoMilan-SPALNapoli-BolognaSassuolo-AtalantaUdinese-Cagliari

