Milan, il Calendario Serie A 2018/19: tutte le partite del Campionato | Anticipi | Posticipi | Orario | Date

Avvio di stagione con brivido per il Milan post-cinese. Infatti, il calendario del Milan 2018/19 dopo una prima partita non proibitiva contro il Genoa a San Siro, ha un doppia sfida da brividi: prima gli uomini di Gattuso sfideranno il Napoli dell'ex Ancelotti al San Paolo, poi a Milano arriva la Roma di Di Francesco, reduce da due vittorie alla Scala del calcio contro i rossoneri. Per i tifosi rossoneri da segnare sul calendario anche il derby alla nona di campionato e la sfida contro la Juventus alla dodicesima.





CALENDARIO MILAN 2018/19: ANTICIPI E POSTICIPI

MILAN: CALENDARIO SERIE A 2018/19 TUTTE LE GIORNATE

Al momento in cui scriviamo è ancora presto per sapere se il Milan sarà impegnato in qualche anticipo o posticipo. Quel che è certo è che non giocando in Champions League il Milan non sarà costretto ad anticipare le partite al sabato, anche perché giocando l'Europa League, scenderà il campo il giovedi. Molto più probabile vedere i rossoneri giocare la domenica, magari in posticipi interessanti.PRIMA GIORNATA19.08.2018 e 20.01.2019Atalanta-FrosinoneBologna-SpalChievo-JuventusEmpoli-CagliariLazio-NapoliParma-UdineseSampdoria-FiorentinaSassuolo-InterTorino-RomaSECONDA GIORNATA26.08.2018 e 27.01.2019Cagliari-SassuoloFiorentina-ChievoFrosinone-BolognaGenoa-EmpoliInter-TorinoJuventus-LazioRoma-AtalantaSpal-ParmaUdinese-SampdoriaTERZA GIORNATA02.09.2018 e 03.02.2019Atalanta-CagliariBologna-InterChievo-EmpoliFiorentina-UdineseLazio-FrosinoneParma-JuventusSampdoria-NapoliSassuolo-GenoaTorino-SpalQUARTA GIORNATA16.09.2018 10.02.2019Empoli-LazioFrosinone-SampdoriaGenoa-BolognaInter-ParmaJuventus-SassuoloNapoli-FiorentinaRoma-ChievoSpal-AtalantaUdinese-TorinoQUINTA GIORNATA23.09.2018 e 17.02.2019Bologna-RomaChievo-UdineseFiorentina-SpalFrosinone-JuventusLazio-GenoaParma-CagliariSampdoria-InterSassuolo-EmpoliTorino-NapoliSESTA GIORNATA26.09.2018 e 24.02.2019Atalanta-TorinoCagliari-SampdoriaGenoa-ChievoInter-FiorentinaJuve-BolognaNapoli-ParmaRoma-FrosinoneSPAL-SassuloUdinese-LazioSETTIMA GIORNATA30.09.2018 e 03.03.2019Bologna-UdineseChievo-TorinoFiorentina-AtalantaFrosinone-GenoaInter-CagliariJuventus-NapoliParma-EmpoliRoma-LazioSampdoria-SpalOTTAVA GIORNATA07.10.2018 e 10.03.2019Atalanta-SampdoriaCagliari-BolognaEmpoli-RomaGenoa-ParmaLazio-FiorentinaNapoli-SassuoloSpal-InterTorino-FrosinoneUdinese-JuventusNONA GIORNATA21.10.2018 e 17.03.2019Bologna-TorinoChievo-AtalantaFiorentina-CagliariFrosinone-EmpoliJuventus-GenoaParma-LazioRoma-SPALSampdoria-SassuoloUdinese-NapoliDECIMA GIORNATA28.10.2018 e 31.03.2019Atalanta-ParmaCagliari-ChievoVeronaEmpoli-JuventusGenoa-UdineseLazio-InterNapoli-RomaSassuolo-BolognaSPAL-FrosinoneTorino-FiorentinaUNDICESIMA GIORNATA04.11.2018 e 03.04.2019Bologna-AtalantaChievoVerona-SassuoloFiorentina-RomaInter-GenoaJuventus-CagliariLazio-SPALNapoli-EmpoliParma-FrosinoneSampdoria-TorinoDODICESIMA GIORNATA11.11.2018 e 07.04.2019Atalanta-InterChievoVerona-BolognaEmpoli-UdineseFrosinone-FiorentinaGenoa-NapoliRoma-SampdoriaSassuolo-LazioSPAL-CagliariTorino-ParmaTREDICESIMA GIORNATA25.11.2018 e 14.04.2019Bologna-FiorentinaCagliari-TorinoEmpoli-AtalantaGenoa-SampdoriaInter-FrosinoneJuventus-SPALNapoli-ChievoVeronaParma-SassuoloUdinese-RomaQUATTORDICESIMA GIORNATA02.12.2018 e 20.04.2019Atalanta-NapoliChievoVerona-LazioFiorentina-JuventusFrosinone-CagliariRoma-InterSampdoria-BolognaSassuolo-UdineseSPAL-EmpoliTorino-GenoaQUINDICESIMA GIORNATA09.12.2018 e 28.04.2019Cagliari-RomaEmpoli-BolognaGenoa-SPALJuventus-InterLazio-SampdoriaNapoli-FrosinoneParma-ChievoVeronaSassuolo-FiorentinaUdinese-AtalantaSEDICESIMA GIORNATA16.12.2018 e 05.05.2019Atalanta-LazioCagliari-NapoliFiorentina-EmpoliFrosinone-SassuoloInter-UdineseRoma-GenoaSampdoria-ParmaSPAL-ChievoVeronaTorino-JuventusDICIASETTESIMO GIORNATA22.12.2018 e 12.05.2019ChievoVerona-InterEmpoli-SampdoriaGenoa-AtalantaJuventus-RomaLazio-CagliariNapoli-SPALParma-BolognaSassuolo-TorinoUdinese-FrosinoneDICIOTTESIMA GIORNATA26.12.2018 e 19.05.2019Atalanta-JuventusBologna-LazioCagliari-GenoaFiorentina-ParmaInter-NapoliRoma-SassuoloSampdoria-ChievoVeronaSPAL-UdineseTorino-EmpoliDICIANNOVESIMA GIORNATA29.12.2018 e 26.05.2019ChievoVerona-FrosinoneEmpoli-InterGenoa-FiorentinaJuventus-SampdoriaLazio-TorinoNapoli-BolognaParma-RomaSassuolo-AtalantaUdinese-Cagliari

