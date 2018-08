Chievo-Juventus diretta Live: Risultato 0-0

Chievo-Juventus in diretta live sulle pagine di Leggo.it. La partita d'esordio della Serie A 2018-19 segnerà l'esordio di Cristiano Ronaldo nel nostro campionato. GLi uomini di Allegri cercano al Bentegodi i primi tre punti di questo campionato, che li vede ancora come i favoriti assoluti. Ovviamente l'attenzione degli osservatori e degli appassionati è tutta sul portoghese chiamato a giocare la prima partita ufficiale da titolare con la maglia bianconera. La partita inizierà alle ore 18 e sarà trasmessa in eslusiva da Sky Sport. L'arbitro della partita sarà Fabrizio Pasqua.

Ecco le probabili formazioni di Chievo-Juventus

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Can, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Douglas Costa; Ronaldo. All. Allegri.

Chievo (4-3-3): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Bani, Jaroszynski; Depaoli, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Stepinski, Giaccherini. All. D'Anna.



