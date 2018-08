Chievo Juventus in diretta streaming o in televisione grazie a Sky: eccovi servito il primo match della Serie A 2018/19. Sarà dunque Cristiano Ronaldo a dare il calcio d'inizio del nuovo campionato, quello della rivoluzione televisiva, con l'arrivo della piattaforma Dazn a sostituire Mediaset Premium e i digitale terrestre. La squadra di Allegri anche quest'anno è la favorita d'obbligo per la corsa scudetto, e di conseguenza è data vincente anche nella partita di oggi, sabato 18 agosto, allo stadio Bentegodi di Verona. L'avversaria è il Chievo, che, dopo aver perso Castro, sembra una squadra più debole rispetto allo scorso anno. Comunque, per quanto riguarda la partita, la si potrà seguire in televisione su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra) con la telecronaca di Maurizio Compagnoni, il commento Luca Marchegiani con la collaborazione a bordocampo di Giovanni Guardalà e Francesco Cosatti. Comunque, ovviamente, sarà possibile seguire Chievo-Juventus in diretta streaming con due opzioni diverse:

Chievo-Juventus diretta streaming su SkyGo

Chievo-Juventus diretta streaming gratis in radio

Sarà possibile seguiregrazie a SkyGo. Sia che siate in casa o fuori casa, che prediligiate L'Ipad o il Pd, o addirituttura il vostro telefonino, se siete abbonati a Sky, potrete seguire la partita del Bentegodigrazie all'applicazioneE' bene ricordare che essendo questa partita unanon sarà possibile seguirla su Dazn e nemmeno su Mediaset premium o premium play.La soluzione più economica per tutti rimane la vecchia e cara radio. Tutte le partite di campionato vengono trasmesse da Radio Rai con le voci care a noi tutti di Tutto il calcio minuto per minuto. Potete quindi ascoltaretramite Rai Radio 1, che potrete ascoltare anche qui su Leggo.it grazie appunto al player di radio rai. Basterà cliccare su play per ascoltare la diretta di Chievo-Juventus e seguire e ascoltare. Sia sul pc, ovviamente, sia sul vostro cellulare.

