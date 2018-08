Torino-Roma in diretta streaming: se siete abbonati a Sky non avrete alcun problema per seguire l'esordio della squadra giallorossa a Torino. Infatti se siete abbonati alla pay tv, che una volta avremmo definito satellitare, non avrete problemi a seguire la partita in diretta televisiva su Sky, o in diretta streaming su un qualsiasi device: Pc, Tablet, Telefono cellulare. Tutto questo grazie all'Applicazione dedicata SkyGo. Ma vediamo la situazione punto per punto. La Roma dovrà rinunciare a Nzonzi, il francese appena arrivato nella Capitale dal Siviglia, mentre mister Mazzarri decide di convocare Zaza, atterrato sabato pomeriggio a Torino. La partita sarà trasmessa da Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra) con la telecronaca Riccardo Trevisani, il commento tecnico di Massimo Ambrosini e con la collaborazione a bordocampo di Paolo Aghemo e Angelo Mangiante.



Torino-Roma diretta streaming

Torino Roma diretta streaming gratis in radio

Volete seguirePotete farlo tranquillamente grazie all'applicazione SkyGo . Sia che siate in casa o fuori casa, che prediligiate L'iPad o il Pc, o addirituttura il vostro telefonino, se siete abbonati a Sky, potrete seguire la partita tragrazie ai vostri device. E' bene ricordare che essendo questa partita una esclusiva Sky non sarà possibile seguirla su Dazn e nemmeno su Mediaset premium o premium play.Per seguire una partita di calcio, forse, la soluzione più economica rimane la vecchia e cara radio. Tutte le partite di campionato infatti saranno trasmesse da Radio Rai con le voci care a noi tutti di Tutto il calcio minuto per minuto. Potete quindi ascoltaretramite Rai Radio 1, che potrete ascoltare anche qui sugrazie appunto al player di radio rai. Basterà cliccare su play per ascoltare la diretta di Torino-Roma e seguire e ascoltare. Sia sul pc, ovviamente, sia sul vostro cellulare. Sempre a portata di mano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA