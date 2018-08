Lazio-Napoli, come vederla su Dazn e in diretta streaming

Lazio-Napoli su Dazn. E' l'anticipo della prima giornata di campionata di Serie A 2018-19, quello che si svolgerà all'Olimpico tra gli uomini di Simone Inzaghi e quelli di Ancelotti l'esordio della nuova piattaforma digitale dedicata allo sport: Dazn. La prima novità, in realtà, riguarderà l'orario di inizio: le 20.30 e non le 20.45. Una piccola grande novità che potrebbe prendere di sprovvista chi si vorrà piazzare davanti alla televisione per vedere Lazio-Napoli in diretta streaming su Dazn.



Come vedere Dazn su Sky







LAZIO-NAPOLI SU DAZN IN DIRETTA STREAMING COME VEDERLA



Quindi, ricapitolando, Lazio-Napoli sarà in esclusiva su Dazn, e quindi, visibile per chi ha un abbonamento a Dazn, o per chi sarà allo stadio Olimpico. Seconda cosa da sapere: Dazn trasmette solamente in streaming. Questo forse è un aspetto ancora non proprio chiaro. Anche chi accederà ai servizi di Dazn tramite un ticket preso tramite Sky, anche se in possesso di Sky Q, vedrà Lazio-Napoli in diretta streaming, quindi in leggero ritardo rispetto allo svolgimento reale della partita. Una trentina di secondi, circa. In questo articolo abbiamo spiegato bene come vedere Dazn su Sky Ve lo riassiumiamo:

Scaricare l'applicazione Dazn sul dispositivo attraverso il quale volete vedere la partita. Sia che si tratti di una consolle di gioco, sia che si tratti della vostra Smart Tv, sia che si tratti di Sky Q.

Abbonarsi a Dazn per abilitare la visione delle tre partite di Serie A a settimana e dell'intera Serie B

Creare un'account sul decive su cui volete vedere la partita: potete collegae fino a 6 device, ed è possibile vedere la partita contemporaneamente su un massimo di 2 device

Solo su DaznInfatti, anche se vi abbonerete a Dazn tramite Sky potrete vedere le partite in streaming, grazie ai ticket di sky, ma non in televisione sui vosti canali Sky. E conseguentemente, non sarà possibile vedere la partita sui device con cui guardate SkyGo. Semplicemente perché tramite SkyGo voi vedete i canali di Sky e non Dazn. Se siete abbonati a Dazn, potrete vedere Lazio-Napoli in diretta streaimgn su qualsiasi dei vostri device collegati all'abbonamento della nuova piattaforma. Nello stesso modo, anche se sei un abbonato mediaset premium, non potrai vedere Lazio-Napoli sul digitale terrestre.Come seguie quindiLa soluzione è semplice: la cara vecchia radio. Leggo.it vi mette a disposizione la diretta streaming gratuita di Lazio-Napoli, per seguila basta spingere play sul player ed ascoltare le voci di Radio Rai che raccontano la partita. Lo potete fare qui, comodi sul pc, o anche dal vostro telefono mobile, sempre su questa pagina.

