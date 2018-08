Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali dell'anticipo della 2ª giornata di serie A

Juventus-Lazio è il primo, grande anticipo della seconda giornata del campionato di serie A 2018-19. Ecco quali saranno, con tutta probabilità, le formazioni scelte da Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi per la sfida dello Stadium, in programma sabato 25 agosto 2018 alle ore 18. Le formazioni ufficiali di Juventus-Lazio



Allegri dovrebbe confermare l'11 che sabato scorso ha battuto il Chievo, con le sola eccezioni del match-winner, Federico Bernardeschi, al posto di Juan Cuadrado, e di Emre Can al posto del connazionale Sami Khedira. Tra i biancocelesti si rivedono Lucas Leiva e Lulic. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky.



Queste le formazioni ufficiali di Juventus-Lazio:



Juventus: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo

Lazio: Strakosha, Wallace, Acerbi, Radu, Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic, Luis Alberto, Immobile.

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

