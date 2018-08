Juventus-Lazio, Risultato 0-0. La diretta live

L'esordio di Cristiano Ronaldo allo Stadium, ma anche quello del 4K HDR su Sky, dove la partita sarà trasmessa in esclusiva. La seconda giornata di Serie A si apre col botto con la diretta di Juventus-Lazio. Gli uomini di Allegri vogliono una vittoria più convincente di quella ottenuta alla prima giornata sul campo del Chievo, mentre quelli di Inzaghi puntano al riscatto dopo il ko interno col Napoli. L'esito della partita, soprattutto stando agli ultimi confronti, appare tutt'altro che scontato. L'arbitro sarà Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia.







La Lazio di Inzaghi, infatti, l'anno scorso si era imposta per 2-1 allo Stadium, ma i bianconeri ora vogliono vendicare quella e altre sconfitte subite dai biancocelesti, come quella della Supercoppa Italiana del 2017. La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky, su Sky Sport Serie A (canale 202) e sul canale 251. Si parte alle 17 con Sky Calcio Live e i primi collegamenti con lo stadio torinese, mentre la diretta inizierà a partire dalle 17.50. Il fischio d'inizio, ovviamente, è previsto per le 18.



LEGGI ANCHE > JUVENTUS-LAZIO DIRETTA STREAMING



Su Sky, sarà la prima volta del 4K HDR, la tecnologia più recente tra quelle disponibili, che consente una visione ancora migliore dell'alta definizione. A poterne usufruire gratuitamente, però, al momento sono solo i clienti Sky Q.

© RIPRODUZIONE RISERVATA