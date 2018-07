Roma, il grande gesto di Justin Kluivert: ha scelto la maglia numero 34 per un motivo nobile

Perché 34? Il numero di Appie. Le mie preghiere e il numero di maglia per te, mio ​​amico-fratello che mi hai insegnato tanto. 🇺🇸 Why 34? Appie’s number. My prayers and shirt number for you, my friend-brother who taught me so much. #staystrongAppie #nouri #forzaroma @asromaofficial #Repost @justink_

Un post condiviso da AS Roma (@officialasroma) in data: Lug 6, 2018 at 3:35 PDT