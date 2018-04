Roberto Burioni su Twitter: «Ridatemi gli antivaccinisti». Ecco perché

di Enrico Chillè

Roberto Burioni, il famigerato nemico di tutti gli antivaccinisti d'Italia, ieri deve aver passato una serataccia. Su Twitter, infatti, il microbiologo e virologo del San Raffaele di Milano ha ammesso di rimpiangere gli insulti e i veleni social di tante persone che si definiscono "genitori preoccupati per la libera scelta". Tutta colpa della Roma, che ieri ha compiuto un'impresa che lo stesso allenatore, Eusebio Di Francesco, ha definito impensabile, rimontando ed eliminando il Barcellona dalla Champions League.



"La scienza non è democratica, diritto di parola solo a chi ha studiato": il medico star su Fb







Come prendere la laurea su Facebook: i consigli della strana coppia Burioni-Cattelan



Burioni, infatti, è un accanito tifoso della Lazio e non ha mai nascosto la propria fede calcistica. Il delirio dei tifosi romanisti, dopo un'impresa storica e in cui credevano ben pochi, ha viaggiato ovviamente anche sui social e non solo nelle strade della Capitale. Evidentemente, l'impressionante quantità di post per la straordinaria vittoria dei giallorossi, da Facebook a Twitter, passando per Instagram, non è sfuggita a Burioni, che ha scherzato così al termine della partita.





© RIPRODUZIONE RISERVATA