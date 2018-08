Karius ritorna ad Anfield Road dopo le papere di Champions. Ecco l'accoglienza dei tifosi - VIDEO

di Marco Esposito

Karius è tornato ad Anfield ed è stato accolto come un eroe. Questo è il calcio inglese. Rispetto, civiltà, sostegno ai proprio beniamini. A confermare ancora una volta la straordinarietà del calcio d'oltremanica c'è un episodio accaduto ieri sera durante Liverpool-Torino, amichevole di prestigio a pochi giorni dall'inizio della Premier League. Siamo ad Anfield Road, stadio del Liverpool, forse uno degli stadi più importanti del mondo, probabilmente quello che con il maggior fascino al mondo. Siamo nel secondo tempo, mister Klop chiama una sostituzione: fuori l'ex portiere della Roma, Alisson, dentro l'ex portiere titlare, Loris Karius.



Anfield Road riaccoglie così Loris #Karius per la prima volta dopo la scorsa finale di Champions League.#LiverpoolTorino pic.twitter.com/8NlclAByTz — Chiamarsi Bomber (@ChiamarsiBomber) 7 agosto 2018

In quasi tutti gli stadi d'Europasarebbe stato sommerso dai fischi. E' l'uomo che in qualche modo ha strappato il sogno dei tifosi del Liverpool, contribuendo in maniera decisiva a far perdere la sua squadra la finale di Champions League contro il Real Madrid. Almeno due errori marchiani, il primo su un rinvio sbagliato, il secondo con una papera monumentale su tiro da fuori area di Gareth Bale.Ebbene, invece,al suoè stato sommerso dagli applausi dei suoi tifosi. Il pubblico, i suoi tifosi, quelli che solo pochi mesi fa avevano perso il sogno di vincere la Champions a causa sua, hanno accolto il suo ingresso in campo con una standing ovation.Qualcuno farà fatica a capirli, questi tifosi inglesi, qualcun altro, più vicino alla nostra sensiblità, li inviderà un po', per quella mentalità - tutta anglossassone - per cui i propri beniamini si applaudono e si sostengono. Sempre. Certo, ci permetterete di annotare che, con Alisson in campo, e il buon Karius in panchina, è un pizzico più facile.

