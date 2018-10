Col Parma, Correa e Berisha panchinari decisivi

di Enrico Sarzanini

STRAKOSHA 6

Nessuna parata la difesa ha fatto il suo dovere e lui si è dovuto a limitare a gestire qualche innocua palla.

LUIZ FELIPE 6,5

In avvio commette una leggerezza regalando una ripartenza al Parma ma è solo un black out isolato che non compromette la sua prestazione.

ACERBI 7

Provvidenziale quando serve ci mette sempre una pezza – due nel primo tempo – spiegato il motvio per cui Inzaghi non può fare a meno di lui.

RADU 7

L'altro imprescindibile della difesa, quando c'è si vede benissimo. Sempre preciso e pulito è in costante ascesa.

PATRIC 6,5

Intraprendente e propositivo ma è evidente gli manca ancora il ritmo partita e le misure tanto che si divora un go, a due passi dalla porta.

PAROLO 6,5

Gara intelligente con Milinkovic più avanzato preferisce non lasciare scoperta la difesa, una scelta azzeccata.

LEIVA 6

Condizionato dall'ammonizione che si becca nel primo tempo, deve ripiegare prima del previsto costringendo i compagni di reparto agli straordinari (12' st Berisha 7,5: accende la Lazio. Entra e trova il rigore che sblocca il match).

MILINKOVIC 6

Non ancora al 100% ma comunque prezioso soprattutto nei duelli e sulle palle alte. Quando andrà a regime per gli avversari saranno dolori.

LULIC 7

In avvio è lui a dare la carica a provare a trascinare i compagni. Come sempre non molla fino all'ultimo secondo.

LUIS ALBERTO 5

Non riesce a festeggiare le 50 gare in serie A. Torna buiondo ma non quello dello scorso anno. Sfiora il gol dalla distanza ma è troppo poco. (12' st Correa 7,5: furetto vero, regala imprevedibilità e corsa alla squadra e trova anche il gol)

IMMOBILE 7

Si danna l'anima e alla fine trova il gol dal dischetto, una rete che scaccia via i fantasmi della Nazionale e proietta la Lazio in zona Champions. Regala a Corre ail raddoppioa.

INZAGHI 7

Vince la gara con i cambi: sono Berisha e Correa a regalare alla Lazio tre punti che hanno il sapore della Champions.

