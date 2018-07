Finale Europei Under 19, Italia-Portogallo: diretta streaming e tv | Orario | Risultato Live

Italia-Portogallo Under 19, oggi in diretta tv e streaming la finale degli Europei Under 19

Gli azzurrini di Paolo Nicolato sono arrivati al momento della verità. Infatti questo pomeriggio si giocherà, la finale degli Europei di categoria. L'Italia si è qualificata alla finalissima contro i lusitani battendo per 2-0 la Francia in semifinale. E' un gran bel risultato per il calcio italiano, che da parecchio tempo in campo internazionale, almeno a livello di nazionali, raccoglie solo delusione. Basta pensare al mondiale di Russia appena concluso, il primo degli ultimi cinquant'anni senza l'Italia.Tornando alla finale degli Europei Under 19 tra Italia e Portogallo, essendo una domenica molto calda, parecchi tifosi potrebbero volerla seguire dalla spiaggia o lontano da casa. Per questo noi di Leggo.it cercheremo di seguirla per voi.Come poter vedere Italia-Portogllo Under finale degli europei under 19?Come potete seguire dalla spiaggia? E' un'operazione piuttosto semplice. Innanzitutto la partita inizia alle ore 18.30 e sarà trasmessa da Rai Due. Questo vuol dire che per seguire la diretta streaming basta collegarsi con lo streaming del sito di Rai Due per seguire le giocate degli azzurrini. Il collegamento con Seinajoki è previsto per il 18.20, quindi dieci minuti prima dell'inizio dellaVedere la partita di finale degli europei under 19 in televisione è ancora più semplice, ovviamente. Infatti, la partita come anticipato sarà trasmessa in diretta su Rai 2, quindi basterà sintonizzarsi sulla seconda rete Rai per vedere la finalissima degli azzurrini.Infine ecco come dovrebbero scendere in campo le due squadreItalia (4-3-1-2): Plizzari; Bellanova, Bettella, Zanandrea, Tripaldelli; Frattesi, Tonali, Gabbia; Zaniolo; Kean, Capone. Allenatore: NicolatoPortogallo (4-3-3): Joao Virginia; T. Correia, Queiros, R. Correia, Vinagre; Miguel Luis, Florentino, Quina; Trincao, P.Correia, Joao Felipe. Allenatore: Sousa

