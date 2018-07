DIRETTA Italia-Portogallo: Under 19 | LIVE | RISULTATO 0-0 | PORTOGALLO VICINO AL GOL

Diretta: Italia-Portogallo Under 19: Finale Euro 2018: Il Live minuto per minuto

Un nuovo miracolo di Plizzari. Il portiere italiano migliore in campo fino ad ora.L'Italia perde troppe palle in uscita: il Portogallo ne approfitta e sfiora il gol ancor una voltaJoao Felipe fa impazzire la nostra difesa, semina il panico, cross dentro, colpo di testa e miracolo del nostro portiere che riesce a toccare il pallone. L'Italia soffre!3' Ancora il Portogallo, colpo di testa di Joao Felipe, controlla con calma Plizzari2' Errore di Battella! Subito occasione per il Portogallo, ma il tiro dei lusitani esce di poco alla sinistra di Plizzari1' Partiti. Inizia Italia-Portogallo under 1918.30 Eseguiti gli inni, le squadre prendono posto in campo18.24: Italia e Portogallo nel sottopassaggio, fanno ora il loro ingresso in campo. Ci siamo quasi18.20;: Iniziato il collegamento con Rai 2. Ecco come potete vedere Italia-Portogallo under 19 in diretta in tv e in streamingi 18.19 Ricordiamo che l'Italia ha vinto la semifinale contro la Francia per 2-0. 18.15: Rimane quindi in panchina il baby Kane, che quest'anno ha giocato in serie A con il Verona. Spazio a Pinamonti e Zaniolo, con Scamacca.18.07: Ecco l'undici scelto dal mister Nicolato: Plizzari; Bellanova, Bettella, Zanandrea, Tripaldelli; Frattesi, Tonali, Melegoni; Zaniolo; Pinamonti, Scamacca.Manca mezz'ora all'inizio diSi aspettano le formazioni ufficialiOra è il momento della verità. Per gli azzurrini è arrivata la partita della vita. Infatti, alle 18.30 è previsto l'inizio della, partita decisiva e conclusiva del lungo percorso compiuto dagli azzurrini in questo lungo cammino continentale. Sono 15 anni che l'Italia non arriva sul gradino più alto del podio continentale: l'ultima volta accadde nel 2003, e in quell'undici militavano giocatori del calibro di Chiellini, Aquilani, Padoin e Pazzini. Questa nazionale di Nicolato davanti non sembra, potenzialmente, da meno di quella di allora; davanti il Ct dell'Italia può contare su Pinamonti, Kean, Zaniolo. Un bel tridente.Queste la probabile formazione dell'Italia:ITALIA (4-2-3-1): Plizzari; Bellanova, Bettella, Zanandrea, Tripaldelli; Frattesi, Tonali; Brignola, Zaniolo, Capone; Kean.;

