Dazn e la diretta delle partite a intermittenza, ma ora si difende: Con Sassuolo-Inter è andata molto bene

di Marco Castoro

Diciamo la verità: la prima di Dazn è stata un mezzo disastro. Interruzioni frequenti, ritardi che si accumulano nella simultanea con la diretta. Lo streaming che ancora fa i capricci (anche e soprattutto per colpa di una banda larga che in Italia è da terzo mondo). Morale della favola: i tifosi di Lazio e Napoli hanno imprecato come turchi per tutta la durata del match.



Le difficoltà – hanno spiegato a Dazn – sono da attribuire alla rete di distribuzione, in cui qualche partner ha fatto registrare basse performance. E quindi si è dovuto metterci una pezza durante la diretta. Questo per chi ha guardato la partita via streaming su smartphone e tablet, mentre per chi è andato a vederla in un locale le cose sono andate molto meglio. L’accordo che Dazn ha stipulato con Sky sui locali pubblici ha permesso di utilizzare il satellite e quindi al telespettatore è sembrata una diretta satellitare normale.



L’inconveniente più fastidioso è stato quello dei ritardi e delle interruzioni. Ogni volta che se ne registrava una, dopo qualche secondo la telecronaca ripartiva proprio dal momento del blackout, ma nel frattempo la partita era andata avanti. Quindi il gap aumentava di volta in volta.



Nel secondo giorno – dicono a Dazn - la situazione è migliorata e per Sassuolo-Inter non si sono registrati gli stessi inconvenienti di Lazio-Napoli. Del resto, forse proprio perché nell'offerta si è pensato anche al rodaggio, il primo mese di abbonamento è gratuito. Nel prossimo weekend c'è il banco di prova decisivo che determinerà l'affidabilità o meno di Dazn. Sabato sera è in programma la diretta di Napoli-Milan. E si continuerà al terzo turno (il primo settembre) con Parma-Juve. Due partite che faranno il pieno di spettatori. Distribuzione e struttura saranno messi a dura prova.



“Prima dell’inizio della stagione - è la spiegazione tecnica di Dazn - abbiamo condotto test approfonditi sui nostri sistemi e rafforzato la nostra infrastruttura per fornire un livello elevato di qualità video. Ora che siamo live, un’ottimizzazione in tempo reale è comunque necessaria per offrire agli appassionati la migliore esperienza di visione possibile. Per aumentare la larghezza di banda a nostra disposizione in occasione degli appuntamenti più seguiti, trasmettiamo i nostri contenuti attraverso una serie di CDN (Content Delivery Network). Sabato un CDN specifico ha avuto un problema che ha causato delle interruzioni. Siamo intervenuti sul problema e l’abbiamo risolto”.

