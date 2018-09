Bologna-Inter 0-0, la Diretta Live | Icardi non ce la fa, va in tribuna.

Alle ore 18.00 allo Stadio D'Allara scendono in campo per il posticipo del sabato pomeriggio del terzo turno di Serie A Inter-Bologna. Gli uomini di Spaletti cercano la prima vittoria in campionato, dopo le deludenti partite contro il Sassuolo e il Torino a San Siro. Pippo Inzaghi pare intenzionato a schierare la stessa squadra che ha affrontato il Frosinone, forse con qualche piccolo cambio in attacco: il dubbio ruota intorno alla presenza o meno di Destro in campo dal primo minuto. Qui su Leggo, tramite il link che trovate immediatamente sotto potete seguire la diretta di Inter-Bologna per rimanere aggiornati sul risultato e seguire la cronaca minuto dopo minuto. Icardi non supera il provino e va in tribuna. Qui vi spieghiamo come vedere Inter-Bologna in diretta streaming e in televisione.



Le formazioni ufficiali:



Bologna (3-5-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Dzemaili, Dijks; Santander, Falcinelli. Allenatore: Inzaghi.



Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Keita. Allenatore: Spalletti

