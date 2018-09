Bologna-Inter in diretta streaming gratis e come vederla in televisione

Seconda partita del terzo turno di serie A 2018/19. Sabato pomeriggio, nell'anticipo delle 18, di oggi sabato 1 settembre, e occhi puntati sullo stadio Dall'Ara di Bolgona. Partita interessante e facile da serguire. Vi spieghermo in questo articolo come e dove vedere Bologna-Inter in diretta streaming e in televisione. La partita si giocherà a Bologna alle 18 con l'Inter di Spalletti alla ricerca della prima vittoria in campionato e il Bologna che vuole fare bella figura davanti al proprio pubblico dopo la brutta stagione dello scorso anno. Comunque potrete vedere Bologna-Inter su Sky in televisione e in streaming sui tanti siti internet che offrono legalmente il servizio. Oltre che in radio, ovviamente.



DOVE VEDERE BOLOGNA-INTER IN TELEVISIONE

DOVE VEDERE BOLOGNA INTER IN STREAMING

BOLOGNA-INTER IN DIRETTA STREAMING E RADIO

Molto semplice trovare dove vedere Bologna-Inter in televisione. La partita del Dall'Ara sarà trasmessa in esclusiva da Skysport Serie A(satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra) con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e il commento tecnico di Luca Marchegiani; da bordocampo Andrea Paventi e Marco Nosotti. Prima e dopo la partita è previsto un ampio spazio in studio per commentare la partita. Collegamento a partire dalle 17.30 con “Sky Calcio Live” con Marco Cattaneo, con Daniele Adani, Massimo Ambrosini e Paolo Condò.Leggi > Serie A: gli Anticipi e Postici Se vi chiedete come e dove vedere Bologna-Inter in diretta streaming la soluzione è molto semplice. Se siete abbonati a Sky, potete seguire la partita, come ogni programma della pay tv satellitare, sui vostri device grazie all'applicazione. La prima alternativa, ovviamente, è legata a, che permette di seguire i programmi di Sky in streaming sul vostro televisore. Ovviamente potete seguire le partite in streaming sui vostri tablet, sui Pc, sui telefoni cellullari.LEGGI > Il calendario della Serie A 2018/19 dell'Inter Come sapete, potete seguiregratis anche per radio. Esatto, la vecchia e cara Radio, che è free per tutti, e che potete ascoltare anche in macchina, ma anche a casa. Se non avete una radio vicino a voi, potete seguire tutto tramite il sito di Leggo.it, grazie al player di Rai Radio Uno.

