Andiamo in Centro, tutto pronto per la seconda edizione della running experience solidale per il Centro Italia

Tutto pronto per la seconda edizione di "Andiamo in Centro", la Running Experience Solidale nata con lo scopo far conoscere agli appassionati di outdoor (trail-running e trekking) i territori del Centro Italia colpiti dal sisma. Luoghi suggestivi dove, seppur tra molte difficoltà, c’è tanta voglia di tornare alla normalità.



"Andiamo in Centro", la running experience solidale tra le aree terremotate del Centro Italia







Una settimana sui sentieri del Centro Italia dal Parco Nazionale della Majella a quello dei Monti Sibillini, passando per il Parco Naturale Regionale del Sirente Velino ed il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Un’avventura che porterà il team di Mandala Trail (Associazione Sportiva Dilettantistica specializzata nell’organizzazione di eventi di trail-running in Italia) a scoprire ed attraversare gli angoli più suggestivi dell’Appennino Centrale, duramente colpiti dagli eventi sismici degli ultimi anni. L’obbiettivo del team Mandala Trail è quello di lanciare un messaggio ed invitare tutti gli appassionati di trail-running e trekking a recarsi in queste terre, prima di tutto rispettandole, e portando un piccolo aiuto concreto per l’economia locale.



La seconda edizione, che prenderà il via domenica 19 Agosto, interesserà un’area molto più vasta rispetto a quella dello scorso anno, grazie alla collaborazione di “Live Your Mountain” e dell’ASD Let’s Run for Solidarity ed il Gruppo Sportivo Celano che forniranno supporto al team Mandala Trail. Il programma prevede 6 itinerari giornalieri, di una lunghezza variabile tra i 15 ed i 25 km, che toccheranno alcune cime simbolo del Centro Italia come il Corno Grande (2912 m) ed il Monte Amaro (2793 m), sentieri suggestivi all’interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e del Gran Sasso – Monti della Laga, e centri storici duramente colpiti dai recenti terremoti come Castelluccio di Norcia, Amatrice e L’Aquila.



Per conoscere maggiori dettagli sul programma potete consultare il sito: https://www.mandalatrail.it/trail/andiamo-in-centro oppure seguire gli aggiornamenti quotidiani che saranno pubblicati sulla pagina Facebook Mandala Trail o sul profilo Instagram @mandalatrail . Per tutte le informazioni potete scrivere a: info@mandalatrail.it

