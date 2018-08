Us Open, Alize Cornet si toglie la maglietta in campo e viene multata. Scoppia la polemica: «È sessismo»

di Simone Pierini

Multata per un cambio di maglietta in campo Alize Cornet. La calura ha giocato un brutto scherzo alla giocatrice francese, numero 33 Wta, che ha beccato un «warning» per essersi cambiata la maglietta in campo mettendo in mostra un reggiseno sportivo molto più simile ad un top che ad un capo di biancheria intima. Il giudice di sedia però è stato inflessibile e ha sanzionato la francese che ha poi perso in tre set il suo match d'esordio contro la svedese Johanna Larsson: 4-6 6-3 6-2 lo score.







L'incidente ha scatenato una tempesta di sessismo a New York, considerato che gli uomini usano regolarmente di togliersi le loro magliette durante le partite senza subire alcuna punizione, e ciò che è avvenuto durante l'incontro del primo turno di martedì tra la Cornet e Johanna Larsson ha lasciato la francese visibilmente sconcertata.



Secondo le regole della WTA, alle giocatrici non è permesso togliersi la maglietta mentre sono in campo, mentre per gli uomini non vi è alcuna regola di questo genere. Più volte infatti si sono visti Novak Djokovic e Roger Federer cambiarsi per far fronte al caldo estremo che ha colpito New York in questi giorni.



Alize Cornet came back to court after 10 minute heat break. Had her fresh shirt on back to front. Changed at back of court. Got a code violation. Unsportsmanlike conduct..... 😳

But the men can change shirts on court. https://t.co/sCN4KDXYTb — judy murray (@JudyMurray) August 28, 2018

A entrambi i sessi sono state concesse interruzioni di 10 minuti per via del caldo. Le donne hanno il permesso di fermarsi prima dell'inizio del terzo set e gli uomini prima del quarto. Ma quandoè tornata in campo ha notato che aveva indossato la maglietta nel modo sbagliato.Piuttosto che ritardare il gioco tornando negli spogliatoi, l'ha rapidamente tolta e sistemata nella giusta direzione in un'azione che ha richiesto 10 secondi. Mentre si preparava per riprendere la partita, l'arbitro di sedia Christian Rask ha deciso di punirla annunciando la violazione del codice per comportamento antisportivo.«Alize Cornet è tornata in campo dopo una pausa di 10 minuti. Aveva la sua maglietta pulita al contrario. L'ha sistemato in campo. Ha ricevuto una violazione del codice. Condotta antisportiva ..... Ma gli uomini possono cambiarla in campo», ha scritto su Twitter l'ex capitano della Fed Cup della Gran Bretagna Jamie Murray che ha criticato con forza la decisione del giudice di sedia. In molti hanno seguito la polemica della Murray schierandosi al fianco della Cornet definendo la situazione «ridicola».

