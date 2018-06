Dopo Parigi Cecchinato numero 27 del mondo

di Marco Lobasso

Nella nuova classifica mondiale Atp di oggi la grande sorpresa italiana Marco Cecchinato, semifinalista al Roland Garros, ha compiuto un notevole salto in classifica, salendo al n.27 del mondo, dal 73 che era prima di Parigi.

Intanto, l'11esimo successo sulla terra rossa del Roland Garros permette a Rafa Nadal di mantenere, con 100 punti di vantaggio su Roger Federer, la prima posizione nel ranking mondiale per la quarta settimana consecutiva. Dietro allo spagnolo dunque lo svizzero Federer, terzo gradino del podio per Alexander Zverev. Best ranking eguagliato dall'argentino Juan Martin Del Potro che grazie alla semifinale francese torna in quarta posizione, dove già era stato oltre otto anni fa, scavalcando Cilic e Dimitrov. Guadagna una posizione anche il finalista di Parigi, l'austriaco Domonic Thiem, settimo, davanti ad Anderson, Goffin ed Isner. Per quanto riguarda gli italiani, Cecchinato a parte, Fabio Fognini grazie agli ottavi a Parigi sale altri tre gradini e si accomoda sulla poltrona numero 15. Fa un passo avanti anche Andreas Seppi, numero 49, mentre grazie al terzo turno al Roland Garros guadagna 16 posizioni Matteo Berrettini, ora numero 80.

La top ten Atp, tra parentesi la posizione precedente: 1. (1) Rafael Nadal (Spa) 8.770 punti; 2. (2) Roger Federer (Svi) 8.670; 3. (3); Alexander Zverev (Ger) 5.965; 4. (6) Juan Martin Del Potro (Arg) 5.080; 5. (4) Marin Cilic (Cro) 4.950; 6. (5) Grigor Dimitrov (Bul) 4.870; 7. (8) Dominic Thiem (Aut) 3.835; 8. (7) Kevin Anderson (Rsa) 3.635; 9. (9) David Goffin (Bel) 3.110; 10. (10) John Isner (Usa) 3.070.

© RIPRODUZIONE RISERVATA