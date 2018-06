Stoccarda, Federer festeggia n.1 ranking con il 98esimo titolo

Dopo aver brindato ieri al ritrovato primo posto nella classifica mondiale, Roger Federer completa la festa aggiudicandosi la 'Mercedes Cup', torneo Atp Tour 250 dotato di un montepremi di 656.015 euro che si è concluso sui campi in erba di Stoccarda, in Germania. Il 36enne di Basilea, alla sua 148esima finale, ha superato 6-4, 7-6 (7-3), in un'ora e 19 minuti di gioco, il canadese Milos Raonic, conquistando il 98esimo trofeo in carriera.



