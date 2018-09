Osaka vince gli Us Open, Serena Williams furiosa contro l'arbitro: «Ladro»

Serena Williams è stata sconfitta in una drammatica finale degli Us Open dalla giovanissima giapponese Naomi Osaka per 6-2, 6-4 perdendo, quindi, la possibilità di centrare il ventiquattresimo torneo dello Slam. A far notizia, però, è stata soprattutto la furiosa lite che si è scatenata fra il giudice Carlos Ramos e la giocatrice statunitense. Tutto è nato dal warning (un'ammonizione) inflitto dall'arbitro a Serena nel primo set per "coaching". L'arbitro ha ritenuto, in pratica, che Serena abbia ricevuto un suggerimento gestuale dal suo allenatore.



Set him straight! #SerenaWilliams letting the referee know she isn’t cheating.



“I don’t cheat to win, I’d rather lose.” #USOpen pic.twitter.com/6Sf1rvNOuz — Anthony Dominic (@alloveranthony) 8 settembre 2018

Final - 2-6/4-6 para #Osaka

— ORBets Apuestas | Crypto (@ORamosBets) 8 settembre 2018 ​Nel secondo parziale l'arbitro ha inflitto un secondo warning alla statunitense per abuso di racchetta, gettata a terra violentemente (e distrutta) dopo un punto sbagliato. A questo punto si è scatenata la furia della Williams, ancora in vantaggio per 3-2. Forti proteste all'indirizzo dell'arbitro che sono proseguite al cambio di campo successivo quando Ramos si è sentito dare del «ladro», da una Serena ormai incontrollabile.Inevitabile la decisione del "game penalty" con la giapponese che ha vinto in pratica un game senza giocarlo, allungando sul 5-3. Inutili le proteste di Serena che ha anche richiesto l'intervento del supervisor. La ex numero 1 del mondo in lacrime è riuscita ancora a vincere un game prima di arrendersi all'avversaria subito dopo. La giapponese ha giocato un incontro solidissimo meritando la vittoria. Primo set dominato e secondo vinto in rimonta d 1-3. Ha solo 20 anni la Osaka e ne risentiremo parlare, al major statunitense si è presentata da numero 26 del mondo. Per lei un successo storico, si tratta del primo in assoluto di un tennista giapponese in un torneo dello Slam.

