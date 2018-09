Us Open, Nadal costretto al ritiro: in finale con Djokovic va Del Potro

Nadal alza bandiera bianca. E così è Juan Martin del Potro il primo finalista degli Us Open, ultima tappa del Grande Slam in corso a New York. L'argentino, testa di serie numero 3, ha approfittato del ritiro del numero 1 del mondo, quando comunque si era portato avanti giù due set a zero: 7-6 6-2 lo score. Lo spagnolo ha risentito delle maratone dei giorni scorsi: quattro set massacranti contro Kachanov, battaglia in cinque partite con Thiem. L'argentino aspetta il vincente della sfida tra Djokovic e Nishikori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA