Roland Garros, Zverev e Verdasco agli ottavi

Prima grossa sorpresa al Roland Garros: lo Slam parigino perde al terzo turno Grigor Dimitrov. il bulgaro, testa di serie n.4, è stato battuto dallo spagnolo Fernando Verdasco - n.30 del seeding - in tre set con il punteggio di 7-6 (7-4) 6-2 6-4. Alexander Zverev si qualifica a fatica agli ottavi di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a Parigi. Il tedesco, numero 3 del mondo e seconda testa di serie, batte in rimonta il bosniaco Damir Dzumhur, numero 29 del ranking Atp e 26 del seeding, con il punteggio di 6-2, 3-6, 4-6, 7-6 (7-3), 7-5 in quasi 4 ore di gioco.



TRA LE DONNE

La campionessa degli Internazionali Bnl d'Italia, Elina Svitolina, è stata eliminata al terzo turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a Parigi. L'ucraina, numero 4 del mondo e del seeding, si è arresa alla romena Mihaela Buzarnescu, numero 33 del ranking Wta e 31 del tabellone, con il punteggio di 6-3, 7-5 in un'ora e 37 minuti.



Caroline Wozniacki vola agli ottavi di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a Parigi. La danese, numero 2 del mondo e del seeding, sconfigge per 6-0, 6-3 la francese Pauline Parmentier, numero 74 del ranking Wta, in un'ora e 18 minuti di gioco.

