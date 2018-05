WTA Praga, sfuma la prima finale sul «rosso» per Giorgi: out con Buzarnescu

di Redazione Sport

Sfuma la prima finale sul «rosso» per Camila Giorgi. Al «J&T Banka Prague Open 2018», torneo Wta International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sui campi in terra battuta della capitale della Repubblica Ceca, la 26enne di Macerata, numero 58 Wta, ha ceduto in semifinale per 4-6, 6-3, 7-5, in due ore e 24 minuti di gioco, alla rumena Mihaela Buzarnescu, numero 37 Wta e settima testa di serie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA