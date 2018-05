Nadal show agli Internazionali BNL d'Italia: "Penso a vincere l'8° titolo, non al Roland Garros"

di Marco Lobasso

Ha perso lo scettro di numero uno al mondo ceduto a Federer dopo Madrid, ma Rafa Nadal è sempre Rafa Nadal e arriva a Roma da grande favorito, dopo i successi di Barcellona e Montecarlo e 50 set vinti consecutivi, nuovo record mondiale assoluto (era di McEnroe fermo a 49). Già sette vittorie al Foro Italico, una storia che può ripetersi e la possibilità di scalzare di nuovo il rivale storico dalla cima del ranking.

«Sono qui per giocare, e poi è chiaro che gioco per vincere. Ogni torneo è molto importante per me, Roma in particolare perché qui ho vinto sette volte e perché per me è sempre speciale essere qui», ha detto il maiorchino al termine della sua prima uscita di allenamento romana, che sogna di presentarsi a Roland Garros di nuovo da numero uno mondiale. «Non ho mai considerato nessun torneo come preparazione al Roland Garros, tanto meno Roma - ripete Nadal nella prima conferenza stampa agli Internazionali Bnl d'Italia -. Posso vincere qui e perdere a Parigi, o viceversa. Montecarlo, Barcellona, Roma, sono tutti eventi importanti». Pressione non ne sente, almeno a sentire lui. E la scofitta di Madrid contro l'austriaco Thiem?

«Nel tennis non c'è molto tempo per pensare a cosa è successo. Ogni settimana molti giocatori perdono e solo uno vince, è lo sport», conclude lo spagnolo, qualificato già di diritto al secondo turno dove troverà il vincente tra Verdasco e Dzumhur.

© RIPRODUZIONE RISERVATA