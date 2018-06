Classifica Atp, Nadal torna in vetta: Fognini è 16esimo

Lo spagnolo Rafael Nadal per 50 soli punti sopravanza Roger Federer in vetta alla classifica pubblicata stamane dall'Atp. Un sorpasso scontato dopo la sconfitta dello svizzero ieri in finale ad Halle e una delle poche novità della lista rispetto a quella precedente. Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri, anche se perde una posizione e scende al numero 16. Alle sue spalle fa tre passi indietro Marco Cecchinato, numero 31, mentre Andreas Seppi, grazie ai quarti ad Halle, guadagna sette posizioni e risale al numero 43. Un passo avanti anche per Matteo Berrettini, numero 80. Grazie alla finale nel challenger dell'Aquila guadagna 6 posizioni Paolo Lorenzi, quinto italiano nei top 100, che risale al numero 86. Nadal comincia la sua prima settimana del settimo regno (la 178/a complessiva) davanti a Federer, sempre in agguato, mentre al terzo posto ma staccatissimo c'è sempre Alexander Zverev. Nella top ten, ennesimo lo scambio di poltrona tra Marin Cilic, che grazie al successo al Queen's risale al quinto posto, e Grigor Dimitrov, che scende al sesto.



