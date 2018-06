Cecchinato da sogno a Parigi: elimina Djokovic 3-1, è semifinale

di Redazione Online

PARIGI - La favola Cecchinato continua: batte Djokovic 3-1 ed è in semifinale



Affronterà Dominic Thiem al Roland Garros. L'austriaco, numero 7 del tabellone, ha liquidato in meno di due ore di gioco, il secondo favorito del tabellone e numero 3 del mondo, Sascha Zverev. Non c'è stata mai partita con Thiem che ha lasciato appena 7 game al tedesco: 6-4 6-2 6-1 il punteggio.



LA CRONACA - 6-3 il primo set per l'azzurro che sta mettendo in mostra un gioco eccezionale fatto di rovesci vincenti e smorzate.



6-6 nel secondo set: la soluzione al tie break vinta 7-4. ;Ma Nole si riprende e vince facile il terzo set.

6-6 e tie break anche nel quarto set vinto da CECCHINATO 12-10.



Cecchinato è così il primo italiano a raggiungere la semifinale di uno Slam da 40 anni a questa parte: l’ultimo è stato Corrado Barazzutti al Roland Garros 1978, quando perse 6-0 6-1 6-0 contro Bjorn Borg.



Grandi emozioni nel 4. set: sul 3-5 Marco conquista una palla break e porta a casa un punto che riapre i giochi! Il servizio, arma preziosa per Cecchinato, vale il 40-0 per andare sul 5-5: una smorzata e un rovescio sottorete valgono per Nole il 40-30. Ma il servizio aiuta Marco, che pareggia i conti: 5-5. Nole concede una palla break a Cecchinato, che spreca andando a rete dopo uno scambio lungo 19 colpi. Poi l'azzurro è bravissimo tornando a trovare angoli e profondità per mettere in difficoltà l'avversario. E si va al tie break: due errori da fondo campo mettono all'angolo Djokovic, sotto 0-2, Cecchinato apre l'angolo e fa male per il 3-0. La tensione sale alle stelle: Marco sbaglia la misura nei quattro scambi successivi: è 3-4. Ma arriva in soccorso il rovescio per Marco, che va avanti 5-4 e due turni di servizio! Nole attacca e va sotto rete per portarsi sul 5-5. Ma Cecchinato è straordinario e porta a casa con un rovescio lungolinea il match point! Djokovic, da campione, attacca e si costruisce il punto del 6-6 con una stop volley in allungo sul rovescio. Arriva subito dopo il set point per il serbo: sulla smorzata di Cecchinato, Djokovic la rimette in campo e sulla diagonale dell'azzurro altra stop volley a segno.



Non è finita, però, perché un errore velenosissimo vale il 7-7. Il secondo set point per Djokovic arriva grazie a un rovescio ingiocabile. Cecchinato è un leone e si costruisce l'8-8 da campione aprendo il campo per il dritto vincente. A questo punto è una questione di nervi, quando siamo a tre ore e 25 minuti di gioco: Nole si costruisce il terzo punto del set, ma subito dopo sbaglia in modo pazzesco a campo aperto e si va sul 9-9. E arriva il secondo match point con un dritto meraviglioso in controtempo di Cecchinato. Ma non molla, Nole, che prende in mano il gioco e fa male col dritto: 10-10 in un tie break memorabile. Il dritto di Nole va sul nastro e arriva il terzo match point per Marco Cecchinato, che col rovescio va a rete: 11-11! Ma poi Djokovic sparacchia fuori un dritto. E i match point per l'italiano diventano quattro: un lob di rovescio con Nole a rete ed è il trionfo!

A 25 anni l’azzurro si sta regalando il torneo della vita: è il 9. italiano a raggiungere i quarti in uno Slam nell’era Open, il 42esimo nella storia del nostro tennis ma appena il secondo negli ultimi 20 anni (l’altro è Fognini, sempre a Parigi, nel 2011). Ha iniziato il torneo dalla posizione numero 72 del ranking ATP e ha già superato una trentina di colleghi, lui che non aveva mai superato nemmeno un turno negli Slam. E allora contro il campione del 2016, contro Novak al loro primo confronto ufficiale, il pronostico lo vede partire sfavorito ma non battuto. Pensare che a Montecarlo, poche settimane fa, gli ha fatto da sparring partner in allenamento.



LE DICHIARAZIONI "Mi batteva molto forte il cuore, lui ha spinto e alla fine giocava meglio e iniziavo a crederci meno, ma ora sono in semifinale" il 25enne palermitano è ora un passo dal sogno più grande e impensabile: "Ho iniziato il match convinto che non avevo nulla da perdere e ho cominciato a crederci, non pensavo di fare questa partita. Sono stato aggressivo, convinto di vincere, coraggioso e perfetto. Ho fatto tanti sacrifici, è incredibile aver raggiunto le semifinali" ha detto nel dopo gara.

