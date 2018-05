Boris Becker si separa dalla seconda moglia Lilly dopo 9 anni di matrimonio

Un altro matrimonio finito. Il tedesco Boris Becker, ex numero uno del mondo e sei volte campione di una prova dello Slam, si è separato dalla seconda moglie, Lilly Becker, con la quale era sposato dal 2009, come ha annunciato oggi l'avvocato dell'ex giocatore di tennis.







La decisione è stata presa «in maniera amichevole e di comune accordo», ha spiegato l'avvocato in una nota. «Per la signora e il signor Becker non era facile prendere questa decisione dopo 13 anni di relazione e dopo più di nove anni di matrimonio. La cosa più importante è per entrambi il benessere del figlio avuto insieme, Amadeus», ha aggiunto il legale.







Il tre volte campione di Wimbledon, 50 anni, e la modella olandese Lilly Becker, 41 anni, si sono incontrati nel 2005 e si sono sposati quattro anni dopo. Per mesi, la stampa tedesca ha speculato sulla presunta situazione finanziaria di Becker e sui suoi problemi coniugali. Lo scorso novembre, quando il famoso sportivo ha compiuto 50 anni, sua moglie gli ha rivolto una dichiarazione di amore pubblico.







«Mi hai dato una vita che sicuramente molte ragazze sognano», ha scritto la modella in una lettera che è stata pubblicata dalla rivista «Bunte». Nella lettera, Lilly Becker ha ringraziato il marito per «cose emozionali come l'amore e la fiducia», ma anche per «cose ​​materiali come viaggi di lusso in jet privati, abiti firmati, macchine costose, eventi esclusivi e molto altro ancora». La coppia aveva avuto nel 2010 il loro unico figlio in comune, Amadeus. Il tennista ha altri tre figli avuti da altre relazioni.

