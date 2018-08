Berrettini non si ferma, nei quarti anche a Kitzbuhel

Prosegue l'onda lunga di Matteo Berrettini. Dopo il successo della settimana scorsa a Gstaad, il primo in un torneo Atp, il 22enne tennista azzurro è impegnato questa settimana a Kitzbuhel, in Austria, dove ha già raggiunto i quarti di finale. Dopo aver infatti superato al primo turno per 1-6 6-3 6-4 il francese Gilles Simon, il romano ha oggi battuto per 6-3 6-7 (3-7) 6-1 il moldavo Radu Albot. Berrettini si giocherà un posto in semifinale con il cileno Nicolas Jarry, che al secondo turno ha avuto la meglio per 6-7 (6-8) 7-5 6-3 sullo spagnolo Fernando Verdasco.

