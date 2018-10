Basilea, Federer vince il torneo e conquista il suo 99esimo titolo

Roger Federer ha centrato il bis vincente nella 'suà Basilea. Il fuoriclasse svizzero ha infatti iscritto ancora una volta il proprio nome nell'albo d'oro degli «Swiss Indoors», torneo Atp 500 disputato sul veloce indoor della città elvetica. 'King Roger', n.3 del ranking mondiale e primo favorito del seeding, nonché campione in carica, si è imposto per 7-6(5) 6-4 sul rumeno Marius Copil, n.93 Atp e che era arrivato all'ultimo atto del torneo dopo aver eliminato a sorpresa il tedesco Alexander Zverev, n.5 del mondo. Per Federer si tratta della nona vittoria a Basilea (dove aveva già vinto nel 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014 e 2015) e della 99ma in carriera in 150 finali disputate nel circuito, di cui sette in questo 2018.

