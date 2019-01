Australian Open junior, trionfa Lorenzo Musetti: è il primo tennista italiano

Lorenzo Musetti, 16enne di Carrara, conquista lo Slam australiano Under 18 battendo l'americano Nava: 4-6 6-2 7-6(12) al super tie-break in due ore e sette minuti. Musetti è il primo italiano della storia a trionfare nel torneo Junior di Melbourne.



Ieri si era aggiudicato il derby azzurro nella semifinale degli Australian Open junior battendo in due set Giulio Zeppieri, 17enne di Latina: 6-2, 6-4 il punteggio in un'ora e nove minuti di gioco.



