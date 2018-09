Torna “Tiki Taka" debutta ​Wanda Nara, Pier Silvio Berluconi le fa gli auguri

di Ida Di Grazia

Questa sera alle ore 23.25 su Italia 1 in seconda serata al via la sesta edizione di “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco”. Prodotto dalla testata SportMediaset, diretta da Alberto Brandi, avrà come padrone di casa l’istrionico Pierluigi Pardo e sarà arricchito quest’anno dalla presenza in studio di Wanda Nara, che ha ricevuto a poche ore dalla diretta un augurio speciale.



La moglie e procuratrice del capitano dell’, al suo esordio televisivo in Italia come opinionista sportiva, ha pubblicato sulle sue stories di Instagram tutti i messaggi di auguri ricevuti tra cui spicca quello di Pier Silvio Berlusconi.«La ringrazio per aver accettato di intraprendere questa nuova e impostante avventura - scrive l'A.d di mediaset - Sono felice che lei sia entrata a far parte della squadra di mediaset. Buon lavoro per la nuova stagione di TIKI TAKA»Il talk show sportivo di Italia 1 negli anni si è confermato, sia in termini di ascolto sia di influence, come il più seguito e chiacchierato in Italia ed è ormai un punto di riferimento per tutti gli appassionati di calcio e non solo.Ospiti fissi anche. Ma, come sempre, il salotto di Tiki Taka si aprirà non solo a protagonisti del mondo del calcio: anche tifosi vip e giornalisti non sportivi prenderanno parte al dibattito sul weekend di Serie A che, a partire dalla 4ª giornata (15-16-17 settembre) si chiuderà con il monday night, il posticipo del lunedì sera i cui highlights saranno trasmessi in chiaro da Tiki Taka poco dopo il triplice fischio.

