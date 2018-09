Derby, i tifosi biancolecesti bruciano la bandiera della Roma a Ponte Milvio

di Jacopo G. Belviso

Si sono riuniti in cerchio per riprendere con i loro telefonini il gesto, che alcuni hanno definito "goliardico", e organizzato da alcuni supporter biancocelesti nel piazzale di Ponte Milvio a pochi minuti dal fischio di inizio del derby: una bandiera giallorossa è stata data alle fiamme, tra le grida e i cori dei tifosi laziali accorsi sul posto, dopo essere stata legata ad un ramo di un albero non distante da via dei Prati della Farnesina. Una piazza, quella di Ponte Milvio, che è ormai diventata un simbolo per la comunità laziale che da anni organizza i raduni pre-partita tra la Chiesa della Gran Madre di Dio e il famoso ponte dei lucchetti.







Ed è proprio in quest’area che ogni anno vengono registrati fatti che poco hanno a che vedere con il calcio: dai cori antisemiti a quelli contro Anna Frank, dai saluti romani fino a quest’ultima trovata da condividere sui social. Non è la prima volta che alcuni tifosi della Lazio compiono un gesto simile. Prima del derby giocato il 25 maggio 2015 un episodio analogo - venne data alle fiamme una sciarpa giallorossa - macchiò negativamente il pre-partita della stracittadina romana. Un rito che, a giudicare dai risultati, non ha mai portato bene, né allora né oggi (Lazio-Roma 1-2, nel 2015, e Roma-Lazio 3-1, oggi).

