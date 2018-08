MotoGp, pioggia a Silverstone: slitta la partenza, gara a rischio

Il Gp di Silverstone di MotoGp è a rischio. Potrebbe anche saltare a causa della pioggia. Infatti è slittata la partenza del Gp di Silverstone prevista alle 12.30 a causa della forte pioggia sul circuito britannico ha costretto gli organizzatori a posticipare la partenza nella classe regina, con i piloti che sono rientrati ai box. L'asfalto non drena e le condizioni sono in continuo peggioramento: c'è il rischio dell'annullamento della gara. E' in corso una riunione in questo momento per decidere il da farsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA