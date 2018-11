Moto2, Sepang: Bagnaia campione del mondo. Rossi: «Fantastico Francesco»

Francesco Bagnaia è campione del mondo di Moto2. Nel Gran premio di Malesia il pilota torinese ha chiuso al terzo posto dietro a Luca Marini (primo) e al portoghese Miguel Oliveira.



«Mi ricorderò di questo giorno per tutta la vita. Devo ringraziare la mia famiglia, Sky, ringrazio Valentino, la mia ragazza, tutti insieme abbiamo fatto una grande stagione. È una vittoria di tutti, eravamo in molti oggi in moto». Francesco Bagnaia confeziona una dedica collettiva per festeggiare il primo titolo mondiale della carriera, arrivato nella classe Moto2 grazie al terzo posto in Malesia. «Ho cercato di controllare Pasini - spiega il pilota dello SKY Racing Team VR46 - sapevo che non avrebbe fatto cavolate, ho cercato di non strafare. Forse potevo anche vincere, ma Marini meritava questa vittoria per come si è impegnato in questo weekend».



Valentino Rossi è stato tra i primi a complimentarsi per il mondiale Moto2 vinto da Francesco Bagnaia, allievo della sua VR46 Academy. «È un titolo fantastico, che abbiamo vissuto giorno dopo giorno, tutti insieme - ha detto Rossi a Sky Sport - Lo scorso anno, il suo primo in Moto2, mi aveva subito impressionato, sapevo che poteva far bene, ma non mi aspettavo che il mondiale arrivasse già in questa stagione. Però da martedì, a Valencia, credo che il nostro rapporto sarà un po' più difficile - ha scherzato Rossi, alludendo ai test della MotoGp - perché ho paura che vada subito fortissimo». Lo Sky Racing Team VR46 nella stessa giornata ha vissuto anche il primo exploit nel motomondiale di Luca Marini, fratello di Valentino. Un successo che lo ha «emozionato»: «Se avessi vinto anche io forse sarebbe stata la giornata più bella della mia carriera» ha aggiunto Rossi. Invece quella scivolata a pochi giri dal termine ha infranto il sogno: «Stavo spingendo per fargliela sudare a Marquez fino alla fine. Ero piegato ed appena ho dato gas il dietro è partito. Errore mio, evidentemente».



