Morto Andreas Perez, pilota di 14 anni di moto caduto sul circuito di Barcellona

Barcellona, 11 giu - Andreas Perez, il pilota quattordicenne coinvolto ieri in un gravissimo incidente nel corso di una gara del mondiale junior Moto3 sul circuito catalano di Montmelò, è morto oggi all'ospedale Sant Pau di Barcellona in seguito alle lesioni riportate.



Lo ha annunciato il team del giovane centauro spagnolo il Real Avintia Racing. Perez, grande promessa del motociclismo spagnolo, era caduto alla curva 5 del circuito catalano e investito dai piloti che lo seguivano.



Soccorso immediatamente e trasferito all'ospedale Sant Pau in elicottero le sue condizioni sono sembrate subito gravissime per le lesioni cerebrali riportate, tanto da far dichiarare la morte cerebrale poco dopo. Il cuore però ha continuato a battere, tanto da spingere i medici a provare a salvarlo in tutti i modi, fino al triste annuncio della mattinata di oggi. Sui social i campini della MotoGp spagnoli non hanno fatto mancare il loro cordoglio e la vicinanza alla famiglia:



Triste y sin palabras. Quiero mandar todo mi apoyo a la familia y a su gente más cercana. DEP Andreas. 🙏🏼 pic.twitter.com/VK3AmcmcpH — Marc Márquez (@marcmarquez93) 11 giugno 2018

Todo mi apoyo y cariño al entorno y familiares… https://t.co/qU6H9Y43ML — Dani Pedrosa (@26_DaniPedrosa) 11 giugno 2018

Mi mas sentido pesame a familia y amigos de Andreas Perez. Sin palabras😢 DEP — Alvaro Bautista Arce (@19Bautista) 11 giugno 2018

