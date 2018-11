Inviasione di uccelli a Philip Island sulla pista del Moto Gp, lo schianto filmato dalla telecamera on board VIDEO

di Simone Pierini

La pista di Phillip Island, circuito australiano che fa parte del campionato di Moto Gp, è famoso per il gran numero di uccelli che si possono trovare nei pressi della pista. Spesso i volatili diventano dei veri e propri incubi per i motocilisti. Nel 2013 ci fu un incontro ravvicinato con Jorge Lorenzo che fortunatamente non ha provocato conseguenze per il pilota spagnolo.







In questo video però i protagonisti non sono stati così fortunati. Una coppia di uccelli sono infatti entrati in collisione con due moto che stavano girando sul circuito. Uno dei due piloti ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato con il collega che ha avuto la peggio ed è finito in terra. Lui invece è miracolosamente rimasto in sella seppur facendo un'escursione sulla ghiaia. La scena è stata filmata dalla telecamera on board.



© RIPRODUZIONE RISERVATA