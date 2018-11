Valencia, pole di Vinales, poi Rins e Dovizioso: Rossi è soltanto 16°

Maverick Vinales conquista la pole position del Gp di Valencia, ultima gara del mondiale di MotoGp. Lo spagnolo, in sella alla Yamaha M1, gira in 1'31”312 precedendo di un soffio il connazionale Alex Rins (1'31”380) con la Suzuki e Andrea Dovizioso (1'31”392) con la migliore della Ducati. Quarto posto per Danilo Petrucci (1'31”414), che in sella alla Ducati Pramac aveva dominato le libere, davanti al campione del mondo, lo spagnolo della Honda, Marc Marquez (1'31”442). Malissimo Valentino Rossi che, rimasto fuori dal Q2, partirà soltanto 16°.

