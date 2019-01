Manifesti antisemiti firmati dagli ultrà romanisti: "Lazio Napoli Israele stessi colori"

Continua il delirio del mondo del calcio. E' di queste ore la scoperta di alcuni adesivi che - affissi su alcuni muri di alcuni quartieri di Roma - stanno rimbalzando sui social network. Sono firmati dai romanisti della Balduina e sono apparsi, in queste ore, sui muri del quartiere Prati e della Balduina. A poche ore dagli scontri in piazza della Libertà, per i festeggiamenti relativi al compleanno della Lazio, ecco la nuova provocazione oltraggiosa di qualche ultrà in vena di offendere non solo i romanisti ma anche la comunità ebraica, con un'associazione che nulla ha a che vedere con il calcio e la civiltà. «Lazio, Napoli, Israele. Stessi colori. Stesse bandiere. Merde», recitano i manifesti, che stanno anche circolando per le chat dei romanisti».







