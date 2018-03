Nasce la Milano Linate Night Run, il 22 giugno si corre di notte sulla pista di atterraggio degli aerei

di Ernesto De Franceschi

Una cosa unica al mondo. Alla vigilia della XVIII edizione di EA7 Emporio Armani Milano Marathon, che si terrà il prossimo 8 aprile nel cuore del capoluogo lombardo, RCS Active Team – RCS Sport presentano Milano Linate Night Run, la prima gara di running che si svolgerà la notte di venerdì 22 giugno 2018 sulla pista di atterraggio dell’aeroporto milanese di SEA, intitolato a Enrico Forlanini e che quest’anno celebrerà il suo 70esimo anniversario.







Si tratta di un nuovo format sportivo che mira a proporre al popolo dei runner una competizione originale e alternativa, che supporti il movimento della corsa, rivolgendosi allo stesso tempo a un pubblico amatoriale e in cerca di nuove avventure. La corsa, infatti, si snoderà su un percorso di 10km, una lunghezza alla portata anche dei meno esperti, per dare modo a tutti i curiosi e interessati di potervi prendere parte. Milano Linate Night Run si svolgerà in notturna, quando i motori degli aerei saranno ormai spenti, e sarà il primo evento di corsa organizzato all’aeroporto di Linate, dove i runner avranno la possibilità di correre lungo la pista di uno degli scali aeroportuali più noti e trafficati d’Italia, in uno scenario fuori dall’ordinario e unico nel suo genere.



L’aeroporto milanese è definito il quarto a livello nazionale e il terzo della Lombardia, accoglie il traffico nazionale e quello europeo di breve raggio e dispone di un unico terminal e di due piste, una per il traffico commerciale e una per l'aviazione generale. Una gara a numero chiuso e che al raggiungimento delle 2.000 persone chiuderà le sue iscrizioni per motivi di sicurezza. Partenza fissata dopo la mezzanotte di venerdì 22 giugno, anticipata da una regolare operazione d’imbarco a partire dalle ore 21.30, momento di apertura dei gate e dell’hangar per i runner.

Le iscrizioni sono attive sulla pagina Facebook di Milano Linate Night Run.

