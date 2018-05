Internazionali, Sharapova show: elimina la Ostapenko e torna in semifinale

La campionessa in carica Elina Svitolina è la prima semifinalista degli Internazionali Bnl d'Italia. L'ucraina, numero 4 del mondo e del seeding, ha superato la tedesca Angelique Kerber, numero 12 del ranking Wta e 11 del tabellone, con un doppio 6-4 in un'ora e 26 minuti.



Svitolina trova il semifinale la sopresa estone Anett Kontaveit che, dopo aver rispedito a casa Venus Williams, si è ripetuta contro una giocatrice anche più quotata come Caroline Wozniacki. La danese, numero 2 del tabellone romano, non è stata praticamente mai in partita e ha alzato bandiera bianca dopo un'ora e 16 minuti con il punteggio netto di 6-3 6-1.



Torna in semifinale aldopo tre anni unain grandissimo rilancio. La russa, che già a Madrid aveva lasciato intravedere confortanti segnali di crescita, spingendosi fino ai quarti, a Roma fa ancora un passo oltre e lo fa contro una delle avversarie peggiori che potesse incrociare sulla terra rossa, quella, che meno di un anno fa è stata in grado di stupire il mondo andando a vincere il Roland Garros. Una battaglia stupenda quella del Centrale che ha visto la siberiana imporsi 6-7 (6) 6-4 7-5 dopo 3 ore e un quarto di gioco e dopo aver annullato un break point pesantissimo sul 4-4 del secondo set che avrebbe mandato la sua giovane avversaria a servire per il match.

© RIPRODUZIONE RISERVATA