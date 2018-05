Fognini polemico: «Sbagliato giocare a mezzogiorno. Esco a testa alta»

di Valerio Cassetta

Lascia la conferenza stampa senza rispondere all’ultima domanda, Fabio Fognini. Segno che la sconfitta subita da Rafa Nadal ai quarti degli Internazionali BNL non è stata ancora digerita. «Vado via a da Roma a testa alta. Ho dato tutto me stesso» ha detto l’azzurro, andato vantaggio 6-4 nel primo set e poi battuto 6-1, 6-2. Mastica amaro il tennista sanremese, che accoglie di volentieri gli elogi di Nadal: «Rafa ha detto che l’ho messo in difficoltà? Buono sentirlo dire da lui, fa piacere - rivela Fognini -. L’ho portato al limite. Se ha detto così lui vuol dire che è vero. Lui è il giocatore più forte della storia su questa superficie».



POLEMICA

Al di là della sconfitta, Fognini non ha gradito l’orario in cui si è giocata la partita: «Meglio non commentare la gestione degli organizzatori del torneo. E’ andata così - ha detto l’azzurro n. 21 del ranking Atp -. Pensavano che Fognini-Nadal fosse da giocare di giorno, per me invece no. Non era neanche da serale, ma l’organizzazione ha deciso questo. Non ho niente da aggiungere. Meglio non commentare perché qualsiasi commento sarebbe negativo».



BILANCIO

In ogni caso i quarti di finale sono un risultato storico per l'azzurro: «Io ci credevo, inutile nascondere che con Nadal sulla terra rossa partita sfavorito - ha rivelato il sanremese - Sapevo di poterlo mettere in difficoltà. Penso di averlo portato al limite. Se vogliamo parte di gioco all’inizio del secondo set quel break mi ha tagliato le gambe».

