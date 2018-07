Vettel: «Il secondo posto era il massimo». Hamilton: «La vottoria è un bonus»

«Il secondo posto non era quello che volevamo per questo fine settimana, ma è stato il massimo che abbiamo potuto raggiungere». Così Sebastian Vettel, dopo il Gp d'Ungheria, vinto da Lewis Hamilton, che si allontana un pò in classifica generale. Il pilota della Ferrari è riuscito a superare Valtteri Bottas negli ultimi giri, insieme con Kimi Raikkonen, conquistando la seconda piazza. A Sky ha detto: «Abbiamo avuto un piccolo problema al pit-stop, poi ho dato tutto per prendere Bottas. Sapevo che le sue gomme si sarebbero degradate sempre di più e ho aspettato fino alla fine per attaccarlo, la scelta giusta». Interrogato sul contatto col finlandese della Mercedes dopo il sorpasso, il tedesco ha ammesso: «Io ormai ero davanti, ho sentito un colpo da dietro e ho visto che c'erano Valtteri e Kimi». La Ferrari è uscita indenne dall'urto, mentre Bottas ha avuto dei danni all'ala anteriore.



«È stata una giornata bellissima, ma davvero molto dura. È davvero un bonus per noi portare a casa questi punti». Lewis Hamilton, a Sky, dopo la vittoria a Budapest, nel Gp d'Ungheria. «Siamo arrivati qui, sapendo che le Ferrari sarebbero state davvero veloci. Io sono riuscito a condurre una gara di gestione del passo. È andato tutto bene, devo ringraziare tutto il team per il lavoro che ha svolto», ha aggiunto il britannico della Mercedes, che prima della sosta estiva si trova alla guida del Mondiale, con 24 punti di vantaggio su Sebastian Vettel. «Adesso c'è la pausa e io sono davvero contento per come siamo andati forti nelle ultima gare. Non starò certo a riposarmi. Non mi piace, farò molte attività, perché preferisco allenarmi, in modo da essere pronto per la ripresa del Mondiale».

