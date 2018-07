Gp d'Inghilterra, Vettel: «Bella battaglia, hospinto come un pazzo, sorpreso da Bottas»

«Eguagliato il record di Prost? Si la safety car ha reso tutto più frizzante, ma è stata una bella battaglia, ho spinto come un pazzo, credo di aver sorpreso Valterri (Bottas), non ero sicuro di completare la curva ma sono molto contento. Grazie del sostegno del team, grazie ai tutti i ragazzi». Lo ha detto il tedesco Sebastian Vettel, dopo la vittoria dle Gp di Gran Bretagna nonostante i problemi al collo. «Ero un pò preoccupato per il collo ma è andato tutto bene, gara fantastica con un pubblico eccezionale, mi sono divertito, giornata fantastica», ha aggiunto il ferrarista.

