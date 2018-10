Mission Winnow, la Ferrari gioca la carta dell'innovazione nella tradizione con Philip Morris. Quarantacinque anni di partenership

Philip Morris International e Scuderia Ferrari hanno dato una nuova svolta alla loro partnership che dura da ben 45 anni con la presentazione di Mission Winnow, una nuova iniziativa globale volta a creare coinvolgimento intorno al ruolo di scienza, tecnologia e innovazione come forza propulsiva positiva in qualsiasi settore. L'iniziativa globale scende in pista questa settimana in occasione del Gp di Formula 1 a Suzuka.







“Con Mission Winnow vogliamo far conoscere al mondo il cambiamento che abbiamo affrontato, condividendo il nostro orgoglio per la trasformazione ottenuta dai dipendenti di PMI, oltre alla nostra dedizione verso una scienza e un’innovazione rigorosa che possano condurci verso un futuro migliore”, ha affermato André Calantzopoulos, Chief Executive Officer di PMI.







“Questa piattaforma globale costituirà una finestra verso la nuova PMI e ci consentirà di sfidare i pregiudizi, poichè sappiamo che molti potrebbero nutrire dubbi su di noi e sulle nostre motivazioni. La nostra partnership con Scuderia Ferrari ci offre l’opportunità di sfruttare gli spunti ottenuti nel corso di numerose discussioni incoraggianti sia con i sostenitori che con i detrattori, e raggiungere un ampio pubblico per coinvolgerlo su larga scala”.



La parola “winnow” (pronunciata: “win”–“oh”) è stata selezionata perché descrive perfettamente il percorso preciso e metodico che PMI sta seguendo per raggiungere la sua ambiziosa visione di un mondo senza fumo. Questo termine – e la visione di PMI – è un connubio di concentrazione, trasparenza, attenzione e netta determinazione.



Originariamente il termine “winnow” (spulare) faceva riferimento alla rimozione della pula dai chicchi, ma successivamente venne utilizzato in senso più ampio per descrivere l’atto di scartare il superfluo, estrarre il buono, oltre a distinguere la verità da ciò che è inesatto o fuorviante. In un mondo caratterizzato da un sovraccarico di informazioni, questo diventa di fondamentale importanza per Philip Morris.



Mission Winnow fornisce la prospettiva dall'interno di due società che operano in settori molto diversi ma hanno moltissimi aspetti in comune: per entrambe, il successo si fonda sulla passione dei dipendenti per gli standard più elevati di performance nel perseguimento di ambizioni fondamentali. Mission Winnow non pubblicizza mai né promuove alcun prodotto del tabacco. Mission Winnow non riguarda il cosa, ma il come e il perché.

© RIPRODUZIONE RISERVATA