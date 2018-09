Ci siamo! Monza si tinge di rosso per il Gp d'Italia: due Ferrari non scattavano più in prima fila a Monza dal lontano 2000, quando a Maranello abitavano Schumacher e Barrichello. Proprio quell’anno Schumi riportò il titolo a casa Ferrari dopo un digiuno quasi ventennale ponendo la prima pietra di un filotto di cinque corone di fila. Come il più illustre connazionale, anche Vettel vuole riportare il titolo a Maranello. Vincere a Monza vorrebbe dire avvicinare Hamilton in testa al Mondiale.



L'occasione è ghiotta ma la partenza è choc, perché al primo giro Vettel va subito in testacoda, toccato da Hamilton durante un tentativo di sorpasso all'esterno: entra la Safety Car, il tedesco della Ferrari cambia il muso e riparte dall'ultima posizione e la direzione corse apre un'inchiesta.



Si ricomincia e Hamilton piazza un gran sorpasso su Raikkonen. Ai box Mercedes esultano, ma Kimi non molla e restituisce il favore dopo due curve: la Ferrari torna in testa.

