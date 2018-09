Formula 1, Leclerc: «Voglio vincere il titolo mondiale nel 2019»

«Penso che la Ferrari abbia la macchina migliore e la possibilità di vincere il titolo e se il prossimo anno sarà lo stesso, allora anche il mio obiettivo sarà di vincere il titolo ed è una cosa enorme, ma dovrò crescere come pilota per avere i migliori risultati possibili». Lo dice Charles Leclerc in merito alla possibilità di vincere il titolo mondiale nel 2019, quando affiancherà Sebastian Vettel alla guida della Ferrari. «Vettel lo conosco solo un pò, ma è sempre stato molto cordiale con me -aggiunge Leclerc-, sia quando facevo un buon lavoro al simulatore, che quando correvo in F2, mi mandava sempre dei messaggi, ed era grandioso. E sarà ancora meglio lavorare insieme, di sicuro avrò molto da imparare da lui». Il ventenne monegasco assicura che non sentirà la pressione di guidare la Ferrari: «Molte persone pensano che avrò molta pressione sulle mie spalle, più di quella che ho ora. Ma non è così. Penso di avere una mentalità giusta, mi concentro molto su me stesso e non penso a cosa le persone si aspettano da me in macchina. Ho già un'idea su come cominciare il prossimo campionato. L'approccio non cambia e proverò a fare il miglior lavoro possibile. Avrò una macchina per stare davanti e spingerò al massimo per farlo».

