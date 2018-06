Formula 1, Hamilton in testa in Austria: Vettel è quarto tra le due Red Bull

di Redazione Sport

La Mercedes è subito davanti, la Ferrari insegue. Lewis Hamilton ha chiuso con il miglior tempo, girando in 1'04«839, la prima sessione di prove del Gran premio di Austria di Formula, in programma domenica sul Red Bull Ring. Il britannico, campione del mondo in carica, precede il compagno della Mercedes, il finlandese Valtteri Bottas, staccato di un solo decimo e unico, assieme allo stesso Hamilton, a scendere sotto il muro dell'1'05». Terzo tempo per la Red Bull di Max Verstappen, che ha preceduto la Ferrari di Sebastian Vettel, a 0«341, poi Ricciardo e l'altra Ferrari di Kimi Raikkonen (in ritardo di 0»937), tutti in pista con gomme ultrasoft. Settima la Haas di Grosjean, con una mescola di svantaggio però, mentre Ocon, Leclerc e Gasly chiudono la top ten dei migliori riscontri cronometrici. Le prove libere riprenderanno alle 15, con la disputa della seconda sessione.

